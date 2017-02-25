Хищники крымского сафари-парка «Тайган» остались без корма – собственник

Сотрудники сафари-парка «Тайган» не могут покупать корм для хищников парка у местных производителей в Белогорском районе, причина тому – введенный российскими властями Крыма карантин по африканской чуме свиней. Об этом 25 февраля сообщил Крым.Реалии собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

«Нашу ферму в селе Ульяновка Белогорского района закрыли на карантин на шесть месяцев, хотя на ней не было ни болезней, ни падежа животных. Она попала в зону карантина, поэтому львы парка «Тайган» остались без мяса с фермы на шесть месяцев», – рассказал Зубков.

По информации крымского бизнесмена, это не единственная проблема для хозяйства сафари-парка, актуальным остается вопрос обеспечения водой.

«Сейчас возим воду бочками, проблемы с поставками животных из-за границы. А власти Крыма вместо того, чтобы помогать жителям Крыма и предпринимателям решать образовавшиеся проблемы по объективным причинам, создают новые искусственные проблемы на ровном месте», – считает Зубков.

В крымском парке львов «Тайган» проходят проверки, инициированные подконтрольным Кремлю главой Крыма Сергеем Аксеновым.

По мнению секретаря общественного движения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» Галины Ломакиной, подобная политика Сергея Аксенова отпугивает инвесторов от Крыма.

У Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году предприниматель посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.