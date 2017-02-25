Фотовыставка «Крим в умовах окупації» представлена в Киеве

27 фотографий журналистов Радіо Свобода представлены на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира» в Киеве. На снимках фотовыставки «Крим в умовах окупації» запечатлены первые дни захвата украинского полуострова российскими войсками, фотографии рассказывают о массовых протестах крымчан действиям России и последнем митинге-реквиеме по жертвам депортации крымских татар, что состоялся на полуострове 18 мая 2014 года.

Фотовыставка организована совместно с министерством информационной политики Украины и мультимедийной платформой иновещания Украины.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».