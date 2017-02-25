Проверочная комиссия международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) вынесла решение, что заявки двух российских спортсменов и крымского метателя молота Алексея Сокирского отвечают требованиям правила участия в соревнованиях под нейтральным флагом. Спортсмены допущены к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Шести российским спортсменам отказано в участии в международных соревнованиях.

Как сообщается, решение по остальным спортсменам, чьи заявки согласовала ВФЛА, будет вынесено комиссией IAAF не ранее середины марта 2017 года.

23 июня Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла документ об исключениях из правил участия в соревнованиях, согласно которым спортсмен имеет право получить индивидуальное разрешение, но будет выступать не под российским флагом, а «на нейтральной основе».

17 июня 2016 года международная ассоциация оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики, подтвердив, что она постоянно нарушает нормы Всемирного антидопингового агентства (WADA). 21 июня 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил это решение и отстранил российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.