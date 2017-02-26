Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации»

Украина 26 февраля отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма в 2014 году прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Акции в поддержку крымчан пройдут разных городах Украины и мира.

В Киеве планируется проведение «Марша солидарности». Активисты намерены выйти на центральные улицы столицы Украины, чтобы поддержать крымчан, живущих в условиях аннексии и сообща вспомнить события последних трех лет в Крыму. Крым.Реалии покажет прямую видеотрансляцию событий из центра Киева.

После окончания шествия, на Майдане Независимости пройдет митинг.

Крым.Реалии совместно с «5 каналом» проведут трансляцию тематического телемарафона «Крым. Три года сопротивления».

25 февраля в Киеве стартовал Международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира». По словам первого заместителя министра информполитики Украины Эмине Джеппар, цель форума – «еще раз поднять проблематику Крыма и подумать, как сделать так, чтобы вернуть Крым».

В Киеве у здания российского посольства пройдет акция-перфоманс, посвященная третьей годовщине аннексии полуострова.

Акции запланированы в Херсоне и КПВВ «Чонгар» на административной границе Крыма и материковой Украины.

Также в «День сопротивления российской оккупации Крыма» присоединятся активисты из других стран мира. Акции намерены провести в Турции, Иордании, Израиле, Франции, Польше.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».