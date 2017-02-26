В Симферополе из-под ареста освободили четверых крымских активистов

Четверо крымских активистов, которых задержали 21 февраля возле дома Марлена Мустафаева, освободили из-под ареста. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Известно, что остальные шестеро задержанных планирую освободить вечером.

21 февраля состоялся обыск в квартире активиста Марлена Мустафаева. Российские силовики задержали его из-за сообщения в соцсети двухлетней давности с изображением символики запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Одновременно полиция задержала 10 крымских татар, которые снимали на видео происходящее. Мустафаеву дали 11 суток ареста, а другим десяти – 5 (за «несанкционированный массовое мероприятие»).

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».