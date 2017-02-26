Ялтинского ученого, отказавшегося от российского паспорта, вызывают в ФСБ – правозищатники

Ялтинского ученого Гурия Корнильева, отказавшегося от получения российского паспорта, вызывают в ФСБ «для беседы». Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

«В понедельник 27 февраля в 10:00 у меня необычное мероприятие: вызвали в Пограничное управление ФСБ в Симферополе (ул. Федотова, 27) «ответить на несколько вопросов». О причинах не сказали и даже представиться отказались («не телефонный разговор»)», – рассказал крымчанин.

По словам правозащитников, в 2014 году Корнильев открыто выразил свою проукраинскую позицию. Крымчанин отказался от получения российского гражданства и получил для проживания в Крыму вид на жительство.

«После того, как на работе узнали, что у Корнильева нет российского паспорта, ему несколько раз предлагали отозвать заявление об отказе от российского гражданства, и 8 августа 2016 года кандидата биологических наук Гурия Корнильева уволили из Никитского ботанического сада. После публикации Крымской правозащитной группы статьи о ялтинском ученом, крымчанину предложили работу на материковой Украине, но в данное время Гурий не может покинуть полуостров по семейным обстоятельствам. В Крыму у Корнильева проживает пожилая мать, которую он не может оставить», – говорится в сообщении правозащитников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».