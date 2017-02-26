В Симферополе прошло заседание общественного объединения «Крымская солидарность»

В Симферополе 26 февраля прошло одиннадцатое заседание общественного объединения «Крымская солидарность». Крымскотатарские активисты собрались, чтобы поговорить о помощи политзаключенным и их семьям. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

«В настоящий момент Айдер Салединов и Рустем Исмаилов находятся в психиатрической клинике, проходят принудительную психиатрическую экспертизу. Нам уже четвертый раз отказывают в передачках», – рассказала Фатма Исмаилова, жена Рустема Исмаилова.

«Крымская солидарность» собирается каждый месяц. В состав объединения входят все, кто хочет помочь крымским политзаключенным и их детям.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими силовиками в Крыму. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых подконтрольными Кремлю крымскими властями в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.