На КПВВ «Каланчак» задержали гражданина Украины – Госпогранслужба

В субботу, 25 февраля, на КПВВ «Каланчак» украинские пограничники задержали гражданина Украины, который с 2016 года находился в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«Он разыскивался за совершение уголовного преступления по ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что задержанный следовал из Крыма на материковую Украину на автомобиле «Volkswagen». Сейчас мужчину передали сотрудникам Каланчацкого отделения Национальной полиции.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».