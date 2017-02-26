Акция «Крым – это Украина» прошла в Париже

В воскресенье, 26 февраля, под Эйфелевой башней в Париже прошла акция «Крым – это Украина».

Как сообщила первый заместитель министра информполитики Украины Эмине Джеппар на своей странице в Фейсбук, акция была организована общественной организацией «Сеть народной дипломатии Global Ukraine».

«День сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля. Партнеры МИП – сеть народных дипломатов Украины GlobalUkraine – в Париже вышли под Эйфелеву башню в поддержку акции» Крым -– это Украина», – отметила она.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».