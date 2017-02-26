В Херсоне прошла акция в «День сопротивления Крыма российской оккупации»

В Херсоне 26 февраля прошла акция в поддержку крымчан, приуроченная ко «Дню сопротивления Крыма российской оккупации. Митинг состоялся на площади Свободы перед областной администрацией. На акции присутствовали горожане и люди, которые были вынуждены покинуть Крым в результате аннексии Россией в 2014 году.

«Тогда, 26 февраля 2014 года (во время митинга возле Верховного совета Крыма – КР), крымскотатарский народ показал пример, как вставать на защиту своей родины. Буквально 1 марта такая же ситуация была в Херсоне. Ровно три года назад на этой же площади в Херсоне были противостояния. Мы уже увидели горький опыт Крыма и мобилизовали максимум людей. Херсонцы выбрали и отстояли свое право быть в составе Украины», – сказал во время митинга глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».