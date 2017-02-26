Джемилев: около 20 тысяч крымских татар покинули полуостров

С начала аннексии Крыма порядка 20 тысяч крымских татар покинули полуостров. Об этом во время телемарафона «Крым. Три года сопротивления» заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Около 20 тысяч крымских татар уже покинули Крым. На наши призывы они отвечают: «вы же не можете гарантировать, что завтра моего сына не убьют», – тут нам отвечать нечего», – заявил Джемилев.

Он также добавил, что в отношении крымских татар Россия использует другую тактику – выталкивание за пределы Крыма.

«Создаются различные условия, чтобы татары сами покидали полуостров. Сразу после оккупации были опасения, что будет новая депортация крымских татар, для этого были все предпосылки. Но этого не случилось», – добавил Джемилев.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».