У России нет возможности полностью заглушить украинский телесигнал на Крым – Костинский

Россия не имеет технической возможности заглушить украинский сигнал в Крым с телевышки на Чонгаре. Об этом 26 февраля во время телемарафона «Крым. Три года сопротивления» заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Технически заглушить этот сигнал полностью не будет возможности», – отметил Костинский.

Он также добавил, что сейчас все крымчане имеют возможность смотреть украинские телеканалы и часть радиостанций через спутник.

В начале февраля 2017 года Чонгарская телерадиовышка начала транслировать украинскую и крымскотатарскую радиостанции на южные районы Херсонской области и аннексированный Крым.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских громад».