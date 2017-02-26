В Москве прошли колонной против репрессий в Крыму

В Москве в рамках «Марша Бориса Немцова» прошла колонна в поддержку украинских политзаключенных и против репрессий в Крыму. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала дочь заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, Айше Умерова, которая присутствовала на мероприятии.

«У нас была своя колонна, со своей растяжкой. К нашей колонне под крымскотатарскими флагами присоединилось довольно большое количество людей уже отсюда, из Москвы. Из Крыма нас приехало всего несколько активистов. Акция прошла довольно хорошо, я думаю, будут какие-то результаты, так как сегодняшняя демонстрация стала первой акцией крымских татар в Москве после распада Советского Союза», – отметила Умерова.

Российский адвокат Марк Фейгин на своей странице в Твиттере написал, что растяжку «Прекратите репрессии в Крыму! Свободу украинским политзаключенным!» отправили в Крым.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».