Регистрация Духовного управления мусульман Крыма затягивается – Минкультуры Украины

Регистрация Духовного управления мусульман Крыма, созданного крымскими мусульманами на материковой Украине в ноябре 2016 года, затягивается и может продлиться дольше, чем предусмотренные законодательством три месяца с момента подачи документов. Об этом в комментарии Крым.Реалии сказал начальник отдела мониторинга деятельности и регистрации уставов религиозных организаций департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Иван Папаяни.

По его словам, причина – несвоевременное предоставление подтверждений о регистрации общин ДУМК в ряде регионов.

«Не все области ответили на наши запросы. Это Киевская, Львовская, Херсонская области. Мы ждем от них информации, звоним каждую неделю, напоминаем, подгоняем», – ​сказал он.

Папаяни отметил, что после получения подтверждения о регистрации региональных организаций ДУМК представители департамента по делам религий и национальностей будут работать с юристом ДУМК над приведением положений устава этой организации мусульман в соответствии с законодательством Украины.

«Очень навороченный устав, надо разбираться… До сих пор нигде мы не встречали такой институт, как Совет улемов, который есть в ДУМК. Также ничего не упоминается о ханафитском мазхабе, к которому традиционно относятся крымские мусульмане, все это надо обсудить и выяснить», –​ отметил Папаяни.

Ранее Папаяни назвал наличие в государственном реестре религиозных организаций Украины Духовного управления мусульман Крыма (Симферополь) одним из факторов, который может повлиять на сроки регистрации ДУМК, созданного в ноябре 2016 года в Киеве.

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.

ДУМК (Симферополь) после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом и перерегистрировался на территории России под новым названием – Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16-17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.