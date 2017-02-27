«Оскар» за лучший фильм года получила лента «Лунный свет»

Лучшим фильмом нынешней 89-й кинопремии «Оскар» стала лента «Лунный свет». Ошибочно на сцену за наградой вышла команда фильма «Ла-Ла Ленд», поскольку именно его объявили сначала лучшим. Но позже ошибка была исправлена.

Как стало известно на церемонии вручения наград Американской киноакадемии в американском Лос-Анджелесе, за лучшую операторскую работу отметили Линуса Сандгрена, который снимал на пленку фильм «Ла-Ла Ленд». Также «Ла-Ла Ленд» отметили за лучшую работу художника-постановщика, оригинальную музыку. Песня к этому фильму «City of Stars» также вышла в лидеры.

Лучшей актрисой стала Эмма Стоун за роль в фильме «Ла-Ла Ленд». Она обошла таких конкурентов как Изабель Юппер, Рут Негг, Натали Портман и Мерил Стрип.

Лучшим режиссером стал Дэмьен Шазелл за тот же «Ла-Ла Ленд».

Фильм «Коммивояжер» иранского режиссера Асгар Фархади, который бойкотировал вручение премии, стал первым в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В номинации также были представлены картины «Под песком», «Вторая жизнь Уве», «Танна» и «Тони Эрдманн».

Лучшим документальным фильмом назвали «А. Джей: Сделано в Америке», который длится почти восемь часов, и на создание которого ушло 10 лет.

За лучший адаптированный сценарий отметили фильм «Лунный свет».

Лучший полнометражный анимационный фильм – «Зоотрополис».

Лучшим по монтажу и по звуку стал фильм «В целях совести».

Ведущим нынешней церемонии вручения наград Американской киноакадемии стал комик Джимми Киммел.