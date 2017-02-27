Аваков: существует «реальный план» по возврату Крыма и Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что знаком с «реальным планом» украинских дипломатов по возврату оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса под контроль Украины. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1+1».

«План Артеменко, который я называю «планом Артеменко-Левочкина» ... Это недопустимые вещи. Я знаком с реальными планами наших дипломатов, работающих над этой ситуацией. Я, в том числе, как практик, слишком много времени провел в зоне АТО и понимаю, что там происходит, тоже принимаю в этом участие», – сказал Аваков.

По его словам, этот план будет реализоваться в случае, если «воля путинского режима к реальному урегулированию все-таки имеет место под натиском Запада».

Министр внутренних дел утверждает, что данный план не связан ни с малейшими уступками режиму Путина.

19 февраля в материале New York Times появилась информация, что за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовал украинский народный депутат Андрей Артеменко. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Прокуратура АР Крым открыла по этому факту уголовное производство.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».