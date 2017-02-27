Военно-морской флот России планирует развернуть в Крыму «Буки»

В Военно-морском флоте России планируют развернуть в аннексированном Крыму зенитно-ракетные комплексы «Бук». Как сообщают российские СМИ, «принято принципиальное решение о их размещении на полуострове».

По информации, новые комплексы поступят на вооружение 1096-го российского зенитно-ракетного полка, который базируется в Севастополе. На первом этапе поступят комплексы «Бук-М2», а в последующем – более совершенные «Бук-М3». Как сообщается, сейчас 1096-й полк использует зенитно-ракетные комплексы «Оса».

Как известно, комплексы «Бук-М2» предназначены для уничтожения самолетов тактической и стратегической авиации, баллистических и авиационных ракет, вертолетов и других видов высокоточного оружия в воздухе. Способны поражать твердотопливными ракетами воздушные цели на дальности от 3 до 45 км и на высоте от 15 м до 25 км.

В «День защитника Отечества» российские военнослужащие из войск противовоздушной обороны устроили выставку вооружений в Севастополе. На площадке перед Культурно-информационным центром показывали зенитно-ракетные системы «Фаворит», «Панцирь», а также технику связи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».