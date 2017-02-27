В Турции показали фильм о президенте Эрдогане

Фильм о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане показали на специальном мероприятии в Стамбуле за несколько недель до референдума по конституционным реформам, которые могут расширить его полномочия.

Премьера фильма под названием Reis, что в переводе с турецкого означает «вождь», состоялась 26 февраля, в 63-й день рождения Эрдогана. Показ ленты кинотеатрах запланирован с 3 марта.

Сыграл Эрдогана известный турецкий актер Рэха Бейоглу, изобразив его жизнь до 1999 года. Автор ленты Худаверди Явуз откинул упреки отдельных критиков, что фильм пропагандистский. По его словам, сам Эрдоган к созданию фильма не причастен.

Фильм появился перед запланированным на 16 апреля референдумом об изменениях в Конституции Турции, которая по форме правления является парламентско-президентской республикой. Ожидается, что изменения позволят Эрдогану издавать указы, устанавливать чрезвычайное положение в стране, назначать министров и высших государственных чиновников, распускать парламент и остаться у власти как минимум до 2029 года. Критики говорят, что изменения сосредоточат слишком много власти в руках Эрдогана и оставят очень мало механизмов для сдерживания.