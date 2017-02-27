Проект изменений постановления Украины №1035 готов и будет направлен на рассмотрение в правительственный комитет уже в марте. Хотя обычно процедура внесения изменений очень долгосрочная, в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц надеются на быстрое рассмотрение документа. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщила советник министра Олеся Цыбулько.

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​«Обычно это очень долгая процедура. Но мы работаем по поручению первого вице-премьера Кубива Степана Ивановича, который нас поддерживает и дал поручение сделать это в марте. Поэтому мы очень надеемся, что оно действительно скоро выйдет. В марте проект постановления будет вынесен на правительственный комитет, надеемся, что в марте также он и на заседание правительства будет вынесен и утвержден», – отметила Цыбулько.

В проекте изменений постановления №1035, подготовленного министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, предлагают разрешить людям провозить свои личные вещи через админграницу с полуостровом практически без ограничений. Сейчас готовятся предложения от различных министерств и ведомств, которые, по словам Олеси Цыбулько, могут предложить свои замечания и ограничения.

«Замечания могут быть от фискальной службы и от пограничной службы. Возможно, будут опасения, что под видом личных вещей будут провозить товары, мы эти замечания будем выслушивать. Также Национальный банк Украины может высказать свои замечания по поводу личных средств, которые вывозятся, также будет давать свои предложения. Но посмотрим, что они предложат, будем решать», – сказала она.

16 февраля в Киеве во время межведомственного совещания, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив внес протокольное поручение, которое назначает доработку изменений в постановление №1035 об ограничении торговли с аннексированным Крымом.

В Украине 17 января 2016 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 1035 об ограничении поставок отдельных товаров и услуг через административную границу с Крымом.

В постановлении указано, что через административную границу с Крымом можно провозить исключительно личные вещи. В документе детально прописано, что именно разрешено для провоза и в каких количествах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».