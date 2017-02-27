Украинский депутат предложил вернуть в Крым воду и свет

Народный депутат Украины, член межфракционного объединения «Крым» Мустафа Найем 27 февраля на пресс-конференции в Киеве рассказал об альтернативном проекте закона «о статусе оккупированных территорий» Крыма и Донбасса. Он отметил, что в законопроекте предусмотрен вопрос восстановления водо- и электроснабжения Крыма.

«Есть товары, которые мы должны туда поставлять – это товары первой необходимости, как вода и электроэнергия, по международному гуманитарному праву мы должны это поставлять», – отметил украинский депутат.

В том числе, законотворцы предлагают упростить процедуру пересечения админграницы, определить рамки торговли и предоставления необходимых товаров на территорию Крыма, указать точные даты начала оккупации.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, в свою очередь, отметил необходимость отмены или внесения изменений в Закон о свободной экономической зоне Крым с целью защиты прав крымчан.

Главной чертой законопроекта Найем отметил объединение в одном документе вопросов Крыма и Донбасса.

«Мы считаем, что с точки зрения Украины, эти две территории являются одинаково недоступными для государства, одинаково неподконтрольными государственным органам Украины, мы не можем обеспечить свои функции там, что говорит о том, что территории оккупированы», – указал он.

Советник по правовым вопросам Агентства ООН по вопросам беженцев Лидия Кузьменко отметила необходимость гуманного отношения с жителями Крыма.

Президент Европейского комитета по предотвращению пыток и негуманного или унизительного отношения Николай Гнатовский уверил, что такой закон, регулирующий положение оккупированных территорий, необходим для Украины, однако для этого «нужна полная консолидация всех веток власти», без этого «Украина ничего достичь не сможет».

Член межфракционного объединения «Крым» Мустафа Найем отметил, что драфт закона может быть представлен в конце текущей недели.

В Украине остается в действии Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

Правозащитники призвали украинское правительство и Верховную Раду изменить, либо отменить ряд законов, которые ограничивают права крымчан. В частности, правозащитники отметили существующие проблемы с эвакуацией имущества из Крыма, статуса нерезидентов для крымчан и проблемы с въездом на полуостров.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

С конца 2015 года материковая Украина не поддерживает электроснабжение аннексированного Россией полуострова. Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани, но по-прежнему на территории Крыма возникают аварии в энергосетях.