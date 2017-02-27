Гуманность по отношению к жителям оккупированных территорий Украины заключается не только в предоставлении товаров первой необходимости, но и в сохранении коммуникационных связей. Такой точки зрения придерживается агентство ООН по вопросам беженцев. Позицию организации на пресс-конференции в Киеве 27 февраля озвучила советник по правовым вопросам Лидия Кузьменко.

«Гуманность заключается в том, чтобы сохранить человеческие связи между людьми с неподконтрольных территорий и жителями другой части Украины. Именно людские связи в будущем помогут реинтегрировать территории, которые находятся не под контролем украинского правительства. Именно сохранение этих связей является гарантом мира в будущем», – сказала Кузьменко.

Она также указала, что в последней версии законопроекта о временно оккупированных территориях остается пункт о введении режима международной границы, что вызывает беспокойство правозащитников.

В Украине остается в действии Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».