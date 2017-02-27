В Кыргызстане продолжаются протесты против ареста лидера оппозиционной партии

Сотни людей протестуют в столице Кыргызстана второй день, требуя освобождения лидера оппозиционной партии «Ата-Мекен» («Родина») Омурбека Текебаева.

По меньшей мере 300 человек собрались на площади Ала-Тоо в Бишкеке 27 февраля, они называют задержание Текебаева «провокацией».

Текебаев, бывший союзник, а ныне оппонент президента Алмазбека Атамбаева, был задержан в аэропорту Бишкека утром 26 февраля после прибытия из Турции.

Власти утверждают, что он был задержан в рамках расследования о коррупции. Решение о его возможном временном аресте, как ожидается, будет принято в ближайшее время.

Более тысячи сторонников устроили акцию протеста перед зданием Государственного комитета по вопросам национальной безопасности 26 февраля, требуя освобождения Текебаева.