Активисты провели пикет в Москве с лозунгом «Свободу и автономию крымским татарам!»

Под лозунги «Свободу и автономию крымским татарам!», «Слава Украине! Героям слава!» в сопровождении звуков ритуального барабана и с плакатами «свободу Чийгозу, Асанову, Дегерменджи», «stop pressing» группа московских активистов 26 февраля провела пикет на улице российской столицы, сообщают инициаторы в Фейсбуке.

«Сейчас слишком многих людей по сфабрикованным делам начали обвинять в терроризме без терроризма. В том числе террористами считаются Сенцов и Кольченко и мы требуем освобождения невиновных, они признаны политзаключенными «Мемориалом» и другими правозащитными организациями. Войну против Украины и Сирии остановить можно, нужно провести деоккупацию Крыма», – сказала участник пикета Вера Лаврешина.

Участники акции также требовали освобождения крымских политзаключенных. В руках активисты держали украинский и крымскотатарский флаги.

​В этот же день в Москве в рамках «Марша Бориса Немцова» прошла колонна в поддержку украинских политзаключенных и против репрессий в Крыму.

Активисты российских городов Москва и Санкт-Петербург объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать о фактах нарушения прав и свобод человека.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».