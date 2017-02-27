Фрегат ЧФ России отправился из Крыма в Средиземное море – российское Минобороны

Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» покинул Севастополь и взял курс на черноморские проливы. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

«Боевой корабль под командованием капитана 3 ранга Анатолия Величко приступил к выполнению задач уже третьего по счету дальнего похода. При прибытии в район назначения «Адмирал Григорович» будет действовать в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море», – отметили в пресс-службе.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.