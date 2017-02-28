В мечети микрорайона Фонтаны открыли набор на бесплатные курсы крымскотатарского языка

В мечети симферопольского микрорайона Фонтаны (Борчокъракъ) открываются курсы изучения крымскотатарского языка. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя.

«На курсах все желающие могут научиться свободно говорить, читать, писать на крымскотатарском языке, а также углубить уровень знания. Программа курсов направлена не развитие разговорных навыков общения, а также на формирование понимания грамматики литературного крымскотатарского языка», – отметили в пресс-службе.

В середине ноября жители симферопольского массива Борчокъракъ (Фонтаны) призывали фактические власти полуострова присвоить строящейся на его территории школе статус крымскотатарской.

В Крыму после его аннексии Россией даже в национальных школах детей учат на русском языке, крымскотатарские школы не укомплектованы ни учебной литературой, ни пособиями. Это постоянно отмечают в Меджлисе и крымскотатарские общественные организации.