Ялтинский зоопарк «Сказка» приостановит деятельность – Зубков

Налоговая служба Ялты 16 марта будет вручать постановление дирекции зоопарка «Сказка» на приостановление деятельности. Об этом 27 февраля в своем блоге написал собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

Он утверждает, что поводом для закрытия зоопарка стало отсутствие на билетах штампа с реквизитами, «которые по неопытности, либо невнимательности не напечатала фирма-изготовитель билетов».

«Суд будет коротким, судья уныло осмотрит документы, задаст пару вопросов и скажет, что всё прекрасно понимает, сочувствует и любит животных, но Вы же понимаете здесь вопрос политический», – написал Зубков.

В крымском парке львов «Тайган» проходят проверки, инициированные подконтрольным Кремлю главой Крыма Сергеем Аксеновым.

По мнению секретаря общественного движения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» Галины Ломакиной, подобная политика Сергея Аксенова отпугивает инвесторов от Крыма.

У Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году предприниматель посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.