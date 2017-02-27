Аксенов признал неконкурентоспособность крымских курортов

Крым на данный момент не готов конкурировать с курортами Турции без развитой инфраструктуры и обученного персонала. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

«Крым еще не готов (конкурировать с турецкими курортами – КР). Пока не будет развитой инфраструктуры, пока не будет обученного персонала, ориентированного на клиента, до тех пор мы на турецкий уровень не выйдем», – заявил Аксенов.

Он утверждает, что Крыму еще предстоит научиться «конкурировать со странами черноморского бассейна, которые предоставляют такие же туристические услуги».

Аксенов считает, что турпоток в Крым в этом году возрастет в сравнении с предыдущим.

«В прошлом году у нас отдохнуло 5,6 млн отдыхающих. В этом году все равно ждем рост. У нас рост каждый год и на Керченской паромной переправе, и в аэропорту Симферополя, динамика позитивная», – подытожил российский премьер Крыма.

Глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха считает, что восстановить туристический поток в Крыму хотя бы на уровне, который был до аннексии, не удастся, поскольку люди не хотят отдыхать на милитаризованном полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».