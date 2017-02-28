Главная оппозиция Кремлю находится в самом Кремле – политолог

Единой оппозиционной системы в России не существует, действующие российские оппозиционные силы в стране чаще всего выступают «в роли диссидентов». Об этом 27 февраля в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал российский политолог Иван Преображенский.

«Настоящая оппозиция российскому Левиафану – сами российские политические и общественные деятели, лояльные власти. Это огромная коррупционная машина, которая съедает и разваливает это государство изнутри, потому что их персональные интересы для них гораздо важнее, чем какие бы то ни было идеологические, государственные, религиозные установки. Все это, в основном, видимость. Внесистемная оппозиция все чаще и чаще оказывается в роли диссидентов, причем количество этих диссидентов скорее снижается, чем растет, потому что общественное давление внутри России достаточно большое и очень трудно сохранять постоянно одни и те же представления о происходящем», – считает Преображенский.

По словам политолога, настоящее оппозиционное движение «не предусмотрено действующим авторитарным строением» России. На самом деле, уверен Преображенский, оппозиция сидит в рядах действующей российской власти.

«Если мы имеем дело с оппозицией, то она так или иначе существует. Можем ли мы ее назвать с точки зрения классической политической теории оппозицией в полном смысле этого слова – безусловно нет. Это связано с трансформацией режима в России, который происходит последние годы, начался примерно в 2011-2012 году. Действующая власть, мы это видим по отъезду депутата Вороненкова с супругой (Денис Вороненков, экс-депутат российской Госдумы, который уехал в Украину, спасаясь от преследования – КР), отнюдь не едина. Если где-то существует оппозиция, то это однозначно внутренняя оппозиция, но она не пытается бороться за власть», – сказал Преображенский.

Также российский политолог подчеркнул, что Украина не уходит из повестки дня России с самого первого дня аннексии Крыма.

«Накал страстей серьезно спал, но обострение ситуации на Донбассе в районе Авдеевки были главными новостями у россиян. По обсуждаемости, по просматриваемости, по цитируемости в социальных сетях. Власть вырастила тему, которой она уже не вполне управляет. Общество, разделившись на две неравные половины в равной степени боится большой войны, это существенно, несмотря на ура-патриотические выкрики. Украина всегда ассоциируется, с момента аннексии Крыма, с потенциальной возможностью большой войны России с Украиной ли, с НАТО ли, с США, со всем миром», – резюмировал Преображенский.

В Москве 26 февраля в рамках «Марша Бориса Немцова» прошла колонна в поддержку украинских политзаключенных и против репрессий в Крыму. Об этом рассказала дочь заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, Айше Умерова, которая присутствовала на мероприятии.

Российский адвокат Марк Фейгин на своей странице в Твиттере написал, что растяжку «Прекратите репрессии в Крыму! Свободу украинским политзаключенным!» отправили в Крым.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».