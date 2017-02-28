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Суд в Крыму оставил активиста Балуха под стражей

Владимир Балух

Владимир Балух

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Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе решение Раздольненского районного суда об аресте украинского активиста Владимира Балуха до 4 марта. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые у него «обнаружили во время обыска 8 декабря 2016 года».

По словам адвоката Балуха Тараса Омельченко, ознакомившегося с материалами дела, нет никаких доказательств, что найденные боеприпасы принадлежат Балуху.

«Все происходящее, вместе с третьим обыском, – это давление на меня. Потому что в этом мерзостном мире, которое культивирует государство, я предпочел остаться человеком», – заявил Балух во время заседания.

«Не так сложно поднять апелляционные и кассационную жалобы, чтобы увидеть, что мне еще год назад угрожали подкинуть оружие и патроны, чтобы совершить то, что совершили сейчас. Лишить меня средств к существованию, чтобы сломать. Это бесполезно, меня можно лишить средств и жизни, но дух мой не сломить», - сказал активист в заключительном слове.

Суд над Владимиром Балухом 28 февраля 2017 года

Суд над Владимиром Балухом 28 февраля 2017 года

Адвокат Тарас Омельченко отметил, что за последний месяц не было проведено ни одного следственного действия.

«В доме, который принадлежит человеку, с которым мой доверитель временно проживал, при проведении ОРД в присутствии одного понятого находятся взрывчатые вещества, разрешение на розыск которых было дано еще месяц назад. Какое отношение мой доверитель имеет к этим взрывчатым веществам, не понятно», – отметил адвокат.

В начале февраля российский правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымского активиста Владимира Балуха политзаключенным и призвал немедленно его освободить.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.

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