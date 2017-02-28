Суд в Крыму оставил активиста Балуха под стражей

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе решение Раздольненского районного суда об аресте украинского активиста Владимира Балуха до 4 марта. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые у него «обнаружили во время обыска 8 декабря 2016 года».

По словам адвоката Балуха Тараса Омельченко, ознакомившегося с материалами дела, нет никаких доказательств, что найденные боеприпасы принадлежат Балуху.

«Все происходящее, вместе с третьим обыском, – это давление на меня. Потому что в этом мерзостном мире, которое культивирует государство, я предпочел остаться человеком», – заявил Балух во время заседания.

«Не так сложно поднять апелляционные и кассационную жалобы, чтобы увидеть, что мне еще год назад угрожали подкинуть оружие и патроны, чтобы совершить то, что совершили сейчас. Лишить меня средств к существованию, чтобы сломать. Это бесполезно, меня можно лишить средств и жизни, но дух мой не сломить», - сказал активист в заключительном слове.

Адвокат Тарас Омельченко отметил, что за последний месяц не было проведено ни одного следственного действия.

«В доме, который принадлежит человеку, с которым мой доверитель временно проживал, при проведении ОРД в присутствии одного понятого находятся взрывчатые вещества, разрешение на розыск которых было дано еще месяц назад. Какое отношение мой доверитель имеет к этим взрывчатым веществам, не понятно», – отметил адвокат.

В начале февраля российский правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымского активиста Владимира Балуха политзаключенным и призвал немедленно его освободить.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.