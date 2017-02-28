Глава Херсонщины: «Ни света, ни воды оккупантам в Крыму»

Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев считает, что материковая Украина не должна поставлять свет и электричество в аннексированный Крым. Об этом 28 февраля Гордеев заявил на своей странице в Фейсбуке.

«Хочу ответить всем политикам, которые делают заявления о восстановлении водоснабжения в Крым. Я не поддамся на давление и не позволю разблокировать Северо-Крымский канал. Ни света, ни воды оккупантам в Крыму», – написал он.

Накануне СМИ распространили информацию о том, что Мустафа Найем, выступая на пресс-брифинге в Киеве, рассказал о водо- и электроснабжении временно неподконтрольных Украине территорий.

28 февраля народный депутат Украины Мустафа Найем опроверг информацию о возобновлении поставок водоснабжения и электричества в аннексированный Крым. Об этом депутат написал 28 февраля на своей странице в Фейсбуке.

Правозащитники призвали украинское правительство и Верховную Раду изменить, либо отменить ряд законов, которые ограничивают права крымчан. В частности, правозащитники отметили существующие проблемы с эвакуацией имущества из Крыма, статуса нерезидентов для крымчан и проблемы с въездом на полуостров.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

С конца 2015 года материковая Украина не поддерживает электроснабжение аннексированного Россией полуострова. Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани, но по-прежнему на территории Крыма возникают аварии в энергосетях.