ВМС Украины: в Крыму украинские корабли разбирают на запчасти

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко утверждают, что в аннексированом Крыму украинские корабли разбирают на комплектующие для российского Черноморского флота. Об этом Воронченко заявил в понедельник, 27 февраля, в эфире «5 канала».

«Украинские корабли стоят отдельно, их выделили как технику иностранного государства, но по нашим данным, они существуют как доноры. Их разукомплектовуют. И тот же наш «Константин Ольшанский» используется как корабль-донор. Те же «Тернополь», «Луцк» используются для их малых противолодочных кораблей, тех, которые сейчас несут, как говорят, вахту в районе наших газовых месторождений», – пояснил Воронченко.

По его словам, у Киева есть шанс вернуть корабли или «хотя бы получить финансовую компенсацию за них».

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Белик назвал слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко неправдой.

«Украинский адмирал заврался, он понятия не имеет, что большой десантный корабль «Константин Ольшанский» еще с 2013 года нуждался в серьезном ремонте, корветы стоят у причалов бухты Южная еще с 2014 года, на них несется вахта, в море они не выходят. Черноморский флот получает новые комплектующие для кораблей и не нуждается в украинских кораблях-донорах», – цитирует Белика «РИА Новости Крым».

Харьковские договоренности между правительством России и Украины от 2010 года предусматривали продолжение пребывания российского Черноморского флота в украинском Крыму. После оккупации Крыма Россия стала утверждать, что харьковские договоренности уже не действуют.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».