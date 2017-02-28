В Севастополе возбудили уголовное дело за фиктивный ремонт школы

В Севастополе возбудили уголовное дело по факту причинения ущерба Федеральному бюджету при ремонте школы. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба управления Следственного комитета России по Севастополю.

Как сообщается, следствием установлено, что в ноябре 2015 года между строительной фирмой ООО «Спринт-Трейд» и средней общеобразовательной школой №52 имени Безрукова был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений и площадок для занятий физической культурой и спортом

«В период с ноября по декабрь 2015 года должностные лица строительной фирмы предоставляли заказчику фиктивные акты о приемке выполненных работ за декабрь 2015 года на сумму около 3,5 миллионов рублей. Сумма работ, которые не были выполнены вовсе, составила более 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По факту причинения ущерба в крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России. Проведена выемка документации, представляющей интерес для следствия, допрошен круг лиц, назначена строительно-техническая экспертиза, отметили в ведомстве.