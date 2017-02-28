ГПУ: представитель Черноморского флота России Остриков приказал блокировать украинских военных в Крыму

В Генеральной прокуратуре Украины обнародовали подробности обвинения в отношении начальника береговых войск Черноморского флота России Александра Острикова, дело которого военная прокуратура Украины направила в суд.

Как сообщила 28 февраля в Facebook пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган, Александр Остриков обвиняется, в частности, в посягательстве на территориальную целостность Украины, государственной измене и ведении агрессивной войны, за свое участие в аннексии Крыма в 2014 году.

«Остриков обвиняется в том, что, занимая должность начальника Береговых войск Черноморского флота России, в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Украины, а именно АР Крым, действуя по предварительному сговору с командующим Черноморского флота России Александром Витко и другими должностными лицами Вооруженных сил России, выполняя отведенную ему роль соисполнителя в реализации разработанного преступного плана, путем отдавания приказов подчиненным военнослужащим Береговых войск Черноморского флота России по блокированию, захвату и взятию под контроль определенных объектов и воинских частей Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, дислоцированных на территории АР Крым», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, Остриков лично склонял командиров воинской части АА2272, дислоцированной в Феодосии, и АА0669, дислоцированной в Керчи, к совершению государственной измены, отметили в Генпрокуратуре Украины.

Лариса Сарган подчеркнула, что действия Александра Острикова привели «к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины и нанесению ущерба в виде потери объектов госсобственности на общую сумму более 1 трлн грн».

Военная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу в отношении начальника береговых войск Черноморского флота России Александра Острикова и отправила его в суд.

Министр юстиции Украины Павел Петренко 22 февраля назвал фамилии российских военных, которые «координировали операцию по захвату Крыма». В списке, предоставленном Петренко, присутствует начальник береговых войск Черноморского флота России, генерал-майор Александр Остриков.

По словам Петренко, украинский Минюст собрал доказательства российского участия в незаконной аннексии Крыма, которые добавлены в иск для Европейского суда по правам человека.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».