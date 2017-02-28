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Президент России назвал неприемлемыми санкции против Сирии

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин 28 февраля заявил, что Москва не поддержит в Совете безопасности ООН новые санкции против властей Сирии, которые предлагают ввести из-за использования Дамаском химического оружия.

Как сказал он, находясь с визитом в столице Кыргызстана Бишкеке, такие санкции для России неприемлемы, поскольку, по его словам, «помешают переговорному процессу» о попытке положить конец длительной гражданской войне в Сирии.

Совет безопасности ООН должен рассмотреть проект резолюции о таких санкциях позже во вторник.

На прошлой неделе Россия уже сообщала, что применит право вето к этому проекту.

Этот проект подали в декабре на рассмотрение Совета безопасности Великобритания и Франция после того, как расследование ООН и Организации за запрещение химического оружия пришло к выводу, что правительственные военно-воздушные силы Сирии в течение 2014 и 2015 годов сбрасывали на три поселка, контролируемые оппозицией, импровизированные так называемые «бочковые бомбы» с хлором.

Власть президента Сирии Башара аль-Асада отрицает это. Россия, являющаяся главным союзником власти Сирии, заявляет, что доказательств, обнаруженных расследованием, недостаточно.

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