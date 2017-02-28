МВД Украины: количество переселенцев из Донбасса и Крыма превысило 1 млн 62 тысячи человек

В МВД Украины обнародовали новые данные о количестве внутренне перемещенных лиц из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Как сообщает 28 февраля пресс-служба МВД Украины, региональные штабы Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины зарегистрировали более 1 млн 62 тыс. 460 внутренне перемещенных лиц.

Из них 177 тыс. 516 детей и 500 тыс. 657 человек с инвалидностью и пожилого возраста, отметили в ведомстве.

Как сообщается, из Донецкой и Луганской областей зарегистрировано 1 млн 39 тыс. 607 переселенцев, из Автономной Республики Крым и Севастополя – 22 тыс. 853 человека.

«Жители Донецкой и Луганской областей продолжают обращаться в Межведомственный координационный штаб и региональные штабы, расположенные в каждой области для получения помощи в перемещении с Востока Украины», – говорится в сообщении.

В Министерстве социальной политики Украины накануне сообщили, что по состоянию на 21 февраля 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, 1 млн 163 тыс. 910 семей переселенцев обратились за назначением пособия, 1 млн 077 тыс. 654 из них такую помощь назначили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».