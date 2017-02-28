Климкин обсудил в ООН отдельный доклад о правах человека в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн обсудили перспективы заключения отдельного детального доклада управления комиссара по ситуации в Крыму, сообщили 28 февраля в Министерстве иностранных дел Украины.

Это предполагает резолюция Генеральной ассамблеи ООН 71/205, напомнили в украинском МИД. Эта резолюция о положении с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, осудив нарушения, что совершает там Россия, среди прочего, также призвала Управление верховного комиссара ООН по правам человека «подготовить подробный тематический отчет о положении с правами человека на временно оккупированном полуострове».

Кроме того, среди тем разговора была возможность привлечь техническую помощь Управления верховного комиссара ООН по правам человека к отдельным аспектам выполнения минских договоренностей, говорится в сообщении.

Украина уделяет большое внимание тому, чтобы положение в Крыму, где Россия массово нарушает права человека, в частности, проукраинских активистов и крымских татар, оставалось в средоточии внимания международного сообщества.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».