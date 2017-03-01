На встречу в ООН по вопросам Крыма собралось более 70 представителей стран – МИД Украины

В женевском Дворце наций в рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека состоялась министерская встреча «Ситуация с правами человека в Крыму». На мероприятие собрались более 70 представителей стран-членов ООН и ряда международных неправительственных организаций, сообщает министерство иностранных дел Украины, 28 февраля.

«Министры иностранных дел Латвии и Литвы, вспоминая оккупацию их стран Советским Союзом, отметили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию Крыма легитимной, как и ряд государств, которые в свое время не признавали оккупацию Латвии и Литвы», – говорится в сообщении.

По информации украинского МИД, все без исключения ораторы выразили поддержку территориальной целостности Украины; осудили незаконную оккупацию Россией Крыма; выразили возмущение в связи с непредоставлением Россией доступа на территорию оккупированного ею полуострова мониторинговой миссии ООН, журналистам, правозащитникам; отметили, что реального улучшения правозащитной ситуации в оккупированном Крыму удастся достичь только путем его деоккупации.

По данным вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, по состоянию на 25 февраля на территории Крыма с начала аннексии 12 человек погибли, 17 пропали без вести, 39 стали политзаключенными, 10 из которых уже осудили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».