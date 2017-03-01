Савченко: не думайте, что я не собираюсь когда-нибудь приехать в украинский Крым

Народный депутат Украины Надежда Савченко 28 февраля в эфире телеканала NewsOne, в ответе на вопрос зрителя заявила, что намерена приехать «в украинский Крым». А такие обращения от телезрителей звучат как «команда к действию».

«Это звучит как команда к действию, когда люди так говорят. Касательно визита в Крым и того каким он будет: не думайте, что я над этим не думала, не думайте, что я не собираюсь когда-нибудь приехать в украинский Крым. В украинский Крым», – еще раз подчеркнула Савченко.

В Украине развернулась дискуссия, касательно поездки Савченко на оккупированные территории, где она, в частности, посещала украинских пленных. По словам депутата, административную границу она пересекала «путями, которыми курсирует контрабанда, и об этом знает высшее руководство СБУ». 26 февраля во Службе безопасности Украины сообщили о намерении в ближайшие дни допросить Савченко после ее поездки на Донбасс.

24 февраля сайты группировки «ДНР» сообщили о приезде на контролируемые ими территории украинского политика Надежды Савченко вместе с руководителем украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Позже Савченко подтвердила информацию о своем визите на неподконтрольные Украины территории, назвав это «сознательным риском» для освобождения украинских пленных.

25 февраля депутат обнародовала список из 34 имен пленных, которых, по ее словам, ей удалось посетить в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке.