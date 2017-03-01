Каждый второй россиянин гордится «возвращением Крыма» – опрос

Российской аннексией Крыма с формулировкой «возвращение» гордятся 43% россиян. Этот пункт занимает вторую позицию в списке поводов для гордости страной в России, к такому результату пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На первом месте среди поводов для гордости в России «победа в Великой Отечественной войне», а на третьем месте – «гордость за роль страны в освоении космоса», сообщает о результатах опроса ВЦИОМ.

При этом главный параметр, который вызывает чувство стыда и огорчения у половины граждан России – бедность и неустроенность. На втором месте среди российских разочарований – распад СССР, который отметила треть опрошенных.

Опрос проведен 20 – 23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет.