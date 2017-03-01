Суд в Киеве объявил в розыск еще одного подозреваемого в оккупации Крыма

Печерский районный суд Киева выдал разрешение Главной военной прокуратуре Украины на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению замкомандира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России подполковника Владимира Карпушенко. Его подозревают в непосредственном участии в вооруженной оккупации полуострова. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«После проведения необходимых следственных и других процессуальных действий обвинительный акт в отношении В. Карпушенко будет передан в суд для проведения специального судебного разбирательства», – говорится в сообщении.

Подозреваемого объявили в розыск, суд дал разрешение на его задержание и доставку для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Карпушенко инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 110, частью 4 статьи 27, частью 1 статьи 111, частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины. Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Накануне сообщалось, что военная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу в отношении начальника береговых войск Черноморского флота России Александра Острикова и отправила дело в суд.

Александр Остриков обвиняется, в частности, в посягательстве на территориальную целостность Украины, государственной измене и ведении агрессивной войны, за свое участие в аннексии Крыма в 2014 году.

Министр юстиции Украины Павел Петренко 22 февраля назвал фамилии российских военных, которые «координировали операцию по захвату Крыма». В списке, предоставленном Петренко, присутствует начальник береговых войск Черноморского флота России, генерал-майор Александр Остриков.

По словам Петренко, украинский Минюст собрал доказательства российского участия в незаконной аннексии Крыма, которые добавлены в иск для Европейского суда по правам человека.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».