Возрожденная «Таврия» обыграла противника в первый день «Открытого Кубка Федерации Крыма»

Симферопольский футбольный клуб «Таврия», возрожденный на материковой части Украины, 1 марта обыграл команду «Энергия» из Новой Каховки в матче 1-го тура «Открытого Кубка Федерации футбола АР Крым 2017 года» в Херсоне. Счет составил 4:2. Об этом сообщается на сайте команды.

«2 марта, симферопольская «Таврия», в рамках второго тура «Открытого Кубка Федерации футбола Крыма-2017», встретится с еще одним представителем Второй лиги – командой «Мир» из села Горностаевка Новотроицкого района Херсонской области», – говорится в сообщении.

С 1 по 7 марта 2017 года в Херсоне проходит турнир по футболу – «Открытый Кубок федерации футбола АР Крым 2017 года». В турнире принимают участие четыре команды: «Таврия» Симферополь, «Энергия» Новая Каховка, «Мир» Горностаевка, «Колос» Хлебодаровка.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.