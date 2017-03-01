В аэропорту «Жуляны» россиян, незаконно посещавших Крым, не впустили в Украину

В украинском аэропорту «Жуляны» (Киев) пограничники запретили въезд на территорию Украины шестерым гражданам России, которые посещали Крым, сроком на три года. Об этом 1 марта в комментарии Крым.Реалии рассказала пресс-офицер отдельного контрольного пункта пропуска (ОКПП) «Киев» Светлана Савчук.

«Эти люди нарушили правила въезда на временно оккупированную территорию АР Крым. В частности, причиной их непропуска через границу стало то, что в разное время они пересекали границу по закрытым или недействующим пунктам пропуска на оккупированной территории», – заявила Савчук.

Она добавила, что в течение февраля 2017 года в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны» украинские пограничники запретили въезд в Украину 19-ти гражданам России.

«Совершить въезд и выезд с временно оккупированной территории возможно только через контрольные пункты въезда-выезда. Если говорить о данном направлении (Крым – КР), то проезд разрешен только через пункты пропуска «Чаплинка», «Каланчак» и «Чонгар», – добавила пресс-офицер ОКПП «Киев».

Савчук отметила, что людей, которые планируют поездку, пограничники просят заранее ознакомиться с правилами пересечения границы и не пренебрегать этими правилами.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница».

На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».