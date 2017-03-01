Глава МИД Латвии назвал ситуацию с правами человека в Крыму «критической»

После незаконной аннексии Крыма Россией ситуация с соблюдением прав человека на полуострове постоянно ухудшается. Такое мнение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс во время панельной дискуссии о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму в ходе сессии Совета ООН по правам человека, которая состоялась накануне, 28 февреля, в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии.

«Эдгар Ринкевичс выразил опасения по поводу возросших ограничений и дискриминации в области прав человека и основных свобод, с которыми сталкиваются этнические и религиозные меньшинства, в основном крымские татары. Министр указал на запрет деятельности основного института самоуправления крымских татар – Меджлис, серьезные ограничения свободы слова и собраний, а также ограничения деятельности гражданского общества», – говорится в сообщении.

Дипломат обратил внимание на то, что число внутренне перемещенных лиц из Крыма продолжает возрастать.

«Трудно поверить, что уже во второй раз за 75 лет крымские татары вынуждены покинуть родину», – цитирует главу ведомства пресс-служба.

Ринкевичс призвал Россию выполнить ее международные обязательства в области прав человека и незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ международных механизмов в Крым.

В женевском Дворце наций в рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека 28 февраля состоялась министерская встреча «Ситуация с правами человека в Крыму». На мероприятие собрались более 70 представителей стран-членов ООН и ряда международных неправительственных организаций.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».