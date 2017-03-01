Порошенко и Штайнмайер обсудили продление «крымского пакета» санкций

Президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили продление «крымского пакета» санкций. Порошенко выразил надежду, что это произойдет уже в марте. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Порошенко по итогам телефонного разговора со Штайнмайером.

«Петр Порошенко подчеркнул ведущую роль, которую Германия и ее политическое руководство играет в процессе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

Порошенко пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину с визитом.

61-летний социал-демократ, экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран президентом ФРГ 12 февраля в ходе тайного голосования при участии 1260 членов Федерального собрания.

Штайнмайер 19 марта заменит на посту президента Йоахима Гаука, который уйдет в отставку после 5-летнего президентского срока.

Будучи министром иностранных дел Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер принимал активное участие во встречах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».