Россия насильно отправила 700 тысяч человек в крымские санатории – Лиев

Глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев заявляет, что в 2015 году Россия насильно отправила 700 тысяч человек в санатории аннексированного Крыма. Об этом 1 марта сообщает «Центр журналистских расследований».

«Порядка 700 тысяч людей, едущих в Крым не по собственной воле. Их отправляет в Крым государство, государственные и не только корпорации. Разнарядка была дана по всем областям, – чтобы загрузить крымские здравницы. В общей сложности эта цифра была пиковая, пик пришелся на 2015 год, дальше она будет падать. Это был максимум, который смог выжать Кремль. Дальше цифра будет сокращаться», – сказал Лиев.

По его словам, на данный момент подсчетом туристического потока в аннексированный Крым занимается только возглавляемая им «Ассоциация индустрии гостеприимства Украины».

«Есть три основных потока: Керченская переправа, аэропорт «Симферополь», перешеек Украина-Крым. По перешейку видим точные данные погранслужбы, они понятны и известны. Авиа – мы берем из открытых данных, но мы им не верим и не зря, поскольку они часто отличаются от цифр рейсов, откуда они идут. Кроме того, обращаем внимание и на интенсивность Керченской паромной переправы», – добавил Лиев.

В Крыму из 450 километров пляжных территорий только 100 километров благоустроены. Об этом 27 января сообщил глава министерства курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Стрельбицкий, комментируя планы по взиманию курортного сбора на полуострове.

27 января глава министерства курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Стрельбицкий сообщил, что в Крыму из 450 километров пляжных территорий только благоустроены 100 километров.

До 1 марта 2017 года, по распоряжению российского президента Владимира Путина, в России необходимо было ввести курортный сбор.

Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение президента России о введении курортного сбора, и выразил предположение, что сумма не должна превышать 50 рублей».