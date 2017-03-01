Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит миллион евро Крымской и Херсонской федерациям футбола на развитие этого вида спорта, утверждает губернатор Херсонской области Андрей Гордеев. Такое заявление Гордеев сделал 1 марта на открытии Кубка федерации футбола Автономной Республики Крым в Херсоне, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

С 1 марта в Херсоне проходит турнир по футболу – «Открытый Кубок федерации футбола АР Крым 2017 года». В турнире принимают участие четыре команды: «Таврия» (Симферополь), «Энергия» (Новая Каховка), «Мир» (Горностаевка), «Колос» (Хлебодаровка).

Симферопольский футбольный клуб «Таврия», возрожденный на материковой части Украины, 1 марта обыграл команду «Энергия» из Новой Каховки в матче 1-го тура Кубка со счетом 4:2.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.