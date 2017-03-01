Крымчанин-участник АТО через суд добивается земельного участка на Херсонщине

Вынужденный переселенец из Крыма, участник боевых действий на востоке Украины Михаил Новосельцев через суд добивается реализации права на получение земельного участка в Херсонской области.

«Государство свои обязательства перед «атошниками» выполняет в полном объеме, что не скажешь о местных советах», – рассказал Новосельцев корреспонденту Крым.Реалии.

Он отметил, что вместе с сослуживцем, жителем Геническа, Новосельцев обратился в местный совет по поводу выделения участков, но оба они получили отказ.

Ветеран АТО обратился в Государственную инспекцию сельского хозяйства, и та установила незаконность отказа. Но депутаты горсовета не отменили своего решения.

В ответ на это участники АТО обратились в суд.

«Государство предоставило нам бесплатного адвоката, по закону освободило нас от уплаты госпошлины. Уже в марте будет рассматриваться исковое требование по выделению земельных участков для участников АТО», – рассказал Новосельцев.

Переселенец из Крыма выразил надежду на то, что в результате судебного разбирательства удастся доказать незаконность отказа ему в земельном участке.

В Геническом горсовете данную ситуацию обещали прокомментировать позже.

Законодательством Украины предусмотрена система льгот для участников боевых действий и лиц, приравненных к ним, в частности, это касается и предоставления земельных участков.

В соответствии со статьей 12 (пункт 14) Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» участникам боевых действий предоставляются, среди прочих, следующие льготы: первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.