Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Крымчанин-участник АТО через суд добивается земельного участка на Херсонщине

Михаил Новосельцев

Михаил Новосельцев

Смотреть комментарии

Вынужденный переселенец из Крыма, участник боевых действий на востоке Украины Михаил Новосельцев через суд добивается реализации права на получение земельного участка в Херсонской области.

«Государство свои обязательства перед «атошниками» выполняет в полном объеме, что не скажешь о местных советах», – рассказал Новосельцев корреспонденту Крым.Реалии.

Он отметил, что вместе с сослуживцем, жителем Геническа, Новосельцев обратился в местный совет по поводу выделения участков, но оба они получили отказ.

Ветеран АТО обратился в Государственную инспекцию сельского хозяйства, и та установила незаконность отказа. Но депутаты горсовета не отменили своего решения.

В ответ на это участники АТО обратились в суд.

«Государство предоставило нам бесплатного адвоката, по закону освободило нас от уплаты госпошлины. Уже в марте будет рассматриваться исковое требование по выделению земельных участков для участников АТО», – рассказал Новосельцев.

Переселенец из Крыма выразил надежду на то, что в результате судебного разбирательства удастся доказать незаконность отказа ему в земельном участке.

В Геническом горсовете данную ситуацию обещали прокомментировать позже.

Законодательством Украины предусмотрена система льгот для участников боевых действий и лиц, приравненных к ним, в частности, это касается и предоставления земельных участков.

В соответствии со статьей 12 (пункт 14) Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» участникам боевых действий предоставляются, среди прочих, следующие льготы: первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG