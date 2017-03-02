В Крым из России могло переехать до полумиллиона человек – «Крым SOS»

По неофициальным данным, с момента аннексии на территорию полуострова из соседней России могло переехать до 500 тысяч человек. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщила соучредитель общественной инициативы «Крым SOS» Тамила Ташева.

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​«По нашим данным, на территорию Крыма въехало около 500 тысяч человек по различным стимулирующим программам. Это была часть людей, которая выехала когда-то из частей Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву. Они поехали тогда в Крым – переждать определенное время. И было много людей, которые ехали с материковой России по различным стимулирующим программам в Крым», – сказала она.

По словам Тамилы Ташевой, переехав на материковую часть Украины, не все переселенцы регистрируются. Поэтому реальная цифра внутренне перемещенных лиц из Крыма – больше озвучиваемой официальными органами.

«Мы делали запросы в пограничную службу Украины и сравнивали миграционные потоки въезда и выезда на оккупированную территорию. И у нас за определенный период, мы в последний раз такие данные запрашивали в мае 2016 года, получилась разница – более чем 70 тысяч человек в плюс, как выезд на материковую часть», – отметила она.

Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что с начала аннексии Крыма порядка 20 тысяч крымских татар покинули полуостров.

А руководитель российского Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщил, что «Крымские татары не собираются переезжать из Крыма на материковую Украину». По его словам, 82% респондентов заявили о желании остаться в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».