В Крым из России могло переехать до полумиллиона человек – «Крым SOS»

По неофициальным данным, с момента аннексии на территорию полуострова из соседней России могло переехать до 500 тысяч человек. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщила соучредитель общественной инициативы «Крым SOS» Тамила Ташева.
«По нашим данным, на территорию Крыма въехало около 500 тысяч человек по различным стимулирующим программам. Это была часть людей, которая выехала когда-то из частей Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву. Они поехали тогда в Крым – переждать определенное время. И было много людей, которые ехали с материковой России по различным стимулирующим программам в Крым», – сказала она.
По словам Тамилы Ташевой, переехав на материковую часть Украины, не все переселенцы регистрируются. Поэтому реальная цифра внутренне перемещенных лиц из Крыма – больше озвучиваемой официальными органами.
«Мы делали запросы в пограничную службу Украины и сравнивали миграционные потоки въезда и выезда на оккупированную территорию. И у нас за определенный период, мы в последний раз такие данные запрашивали в мае 2016 года, получилась разница – более чем 70 тысяч человек в плюс, как выезд на материковую часть», – отметила она.
Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что с начала аннексии Крыма порядка 20 тысяч крымских татар покинули полуостров.
А руководитель российского Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщил, что «Крымские татары не собираются переезжать из Крыма на материковую Украину». По его словам, 82% респондентов заявили о желании остаться в аннексированном Крыму.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
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