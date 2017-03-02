Эксперт: российская миграционная политика в Крыму – «мина замедленного действия»

После аннексии Крыма Россия стала активно заселять полуостров полностью лояльными к российской власти социальными группами. По программам предоставления жилья военнослужащим, военным пенсионерам и по военной ипотеке на полуостров приехало не менее 50-60 семей. Это 150-170 тысяч человек. Такие данные в утреннем эфире Радио Крым.Реалии озвучил эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

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​«Половина из них (переехавших в Крым – КР) – это люди, которые держали в руках оружие. Это военные или военные пенсионеры. Они организованны и привыкли выполнять приказы. Соответственно, это мина замедленного действия. И тут увы, если играть в либерализм, на мой взгляд, ничего хорошего от этого не будет», – сказал Тышкевич.

По мнению эксперта, после деоккупации Крыма Украина для решения этой проблемы может пойти по пути Чешской Республики в 1945 году.

«Будет принудительное выселение. Принудительное выселение именно тех, кто пришел с оружием в руках. Это вполне нормальна ситуация. Потому что было бы абсурдно, когда к тебе пришел оккупант, потом вы помирились, и ты ему сказал: «ну поживи тут рядом», – отметил он.

Эксперты отмечают активный рост количества жителей Севастополя после аннексии Крыма Россией. Они связывают это с «усиленной российской милитаризацией города». Увеличение миграционного потока в Севастополь где-то на уровне от 2,5 до 3,5 тысяч в месяц, сообщил заместитель директора Центра общественных исследований «Украинский Меридиан» Алексей Турган.

По данным официальной статистики России (это данные середины осени 2015 года), дополнительное население Севастополя составляло около 25 тысяч человек, это 7% населения периода до аннексии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.