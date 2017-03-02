Бальбек: «Крым запустил радиовещание на Украину»

Подконтрольные Кремлю власти Крыма запустили радиовещание на регионы материковой Украины, которые находятся около админграницы с Крымом. Об этом РИА Крым сообщил депутат Госдумы России Руслан Бальбек.

Как он утверждает, вещание начало крымскотатарское радио «Ватан седасы» («Голос родины»).

«Дополнительные передатчики установлены в Джанкое, что позволяет транслировать сигнал в приграничные районы Херсонской области Украины, где в том числе компактно проживают крымские татары. Голос Крыма теперь будет звучать для жителей юга Херсонской области, что позволит нашим соотечественникам не отдаляться от культурной и социально-политической жизни республики», – сказал Бальбек.

По его словам, радиостанция «планирует еще расширить покрытие Херсонской области».

Заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сообщила Крым.Реалии, что в данный момент в ведомстве проверяют информацию. Официальные комментарии ожидаются позже.

13 февраля российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил о начале работы крымскотатарского радио «Ветан седасы» – «Голос Родины» на территории аннексированного Крыма.

Радиостанция «Ветан седасы» пророссийской «Общественной крымскотатарской телерадиокомпании» выиграла конкурс российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по вещанию на радиочастотах в Симферополе, Керчи, Феодосии и Ялте.

С 1 апреля 2015 года крымскотатарский телеканал ATR прекратил аналоговое вещание на территории крымского полуострова, так как ему не выдали российскую лицензию. Вещание возобновилось с 17 июня – телеканал переехал в Киев.

22 апреля 2015 года указом назначенного Кремлем главы Крыма Сергея Аксенова была создана автономная некоммерческая организация «Общественная крымскотатарская телерадиокомпания», получившая название «Миллет» и радио «Ветан седасы». 28 августа Роскомнадзор выдал Общественной крымскотатарской телерадиокомпании универсальные лицензии на вещание телеканала «Миллет» и радиостанции «Ватан седасы». С 1 сентября 2015 года телеканал «Миллет» начал свое вещание в тестовом режиме.

Генеральным директором телерадиокомпании стал Сейран Мамбетов. На техническое оснащение телеканала из федерального бюджета выделено 177 млн руб.